المخرج محمود رشاد: سوسن بدر سمعت أصوات أطفال الفراعنة أثناء تصوير أفلام تسجيلية

حكى المخرج والمؤلف محمود رشاد كواليس سلسلة الأفلام الوثائقية التي قدمها عن الحضارة المصرية وشاركت في بطولتها الفنانة سوسن بدر، كاشفا أن الفنانة قالت له إنها شاهدت أطفال الفراعنة ونساءهم وسمعت أصواتهم أثناء تصويرها مشاهد في مدينة سكنية قديمة، وذلك خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» وتقدمه الفنانة إسعاد يونس.

قرر تغيير نشاطه واتجه للتصوير الفوتوغرافي

وقال رشاد إنه عمل لمدة 15 عاما كـ ماكيير وأنه يعتبر نفسه «متربي في اللوكيشنات» حتى تيقن أنه اكتفى بهذا المجال ولن يستطيع أن يقدم جديدا فيه فقرر تغير نشاطه ولكنه لم يستقر على النشاط الجديد الذي ينوي العمل به.

وأشار إلى أنه اتجه للتصوير الفوتوغرافي، لافتًا إلى أن بداية عمله كمصور للمجلات الأجنبية فتحت له الباب لتصوير الأفلام الوثائقية حيث طلبوا منه تصوير أفلام قصيرة لعرضها مع الصور ومن هنا كانت البداية.

فوتوسيشن لسوسن بدر كان البداية

وتحدث رشاد عن علاقته بالفنانة سوسن بدر، لافتًا إلى أنه تعرف عليها وعمره 21 عاما، موضحا أنه صورها أثناء عمله كمصور، مشيرًا إلى أنه ذات مرة كان يصور «فوتو سيشن» للفنانة سوسن بدر وطلب منها تصوير فيديو يحكوا فيه حكاية بردية الخروج إلى النهار، مؤكدًا أنها قالت له «حلو إخراجك للموضوع»، معتبرًا أنها كانت بداية عمله كمخرج.

وكشف رشاد عن خروج الفنانة سوسن بدر عن النص حيث أخبرته أنها شاهدت أطفال الفراعنة ونساءهم وسمعت أصواتهم أثناء تصويرها مشاهد في مدينة سكنية قديمة، حيث خرجت عن النص وتحدثت عن أصوات الأطفال الفراعنة التي تسمعها.