وكيل الصحة بالسويس يحيل المتغيبين عن العمل بمستشفى العبور للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، عددا من العاملين بمستشفى العبور بحي الأربعين، للتحقيق نظراً لتغيبهم عن العمل، مما أدى لتقصيرهم في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

دراسة احتياجات المستشفى

ووجه وكيل وزارة الصحة، خلال جولته بالمستشفى، بدراسة احتياجات المستشفى الفعلىة من القوى البشرية وإعادة توزيع العمالة الزائدة عن الطاقة الإستيعابية للمستشفى.

إجمالي المترددين على مستشفى العبور

ومن جانبه أجرى الدكتور أسامة القمحاوي، مدير مستشفى العبور، استعراضا لحجم العمل بالمستشفى، متضمناً إجمالي التردد على المستشفى بمختلف عياداتها خلال شهر فبراير 2023، والذي سجل إجمالي التردد 7958 مواطنا على مختلف الخدمات بالمستشفى.

وأوضح بيان لمديرية الصحة أن الحفناوي قد أجرى جولة شاملة بمستشفى العبور اليوم تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن المتابعة المستمرة لسير العمل بمختلف المنشآت الطبية فقد تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، مستشفى العبور التخصصي بحي الأربعين، وذلك لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية بمواقع عملها.