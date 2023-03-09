«اقتصاد الإسكندرية» تنظم ندوة عن مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي

نظَمَت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ندوة بعنوان «مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي: ‏الخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي»، حاضر فيها الدكتور خالد حنفي، الأمين العام للغرف العربية، ووزير التموين الأسبق.

وأكد الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية ضرورة اعتبار العلم السبيل الوحيد للمستقبل الواعد المنشود، وحث أعضاء هيئة التدريس على التطوير الدائم للمناهج الدراسية؛ لمواكبة التطورات العلمية المتسارعة في حقلي الإقتصاد والعلوم السياسية.

استعراض مستجدات الاقتصاد العالمي

وأعرب الدكتور خالد حنفي عن سعادته بوجوده في هذا اللقاء، مُؤكدا اعتزازه وفخره بكونه خرّيج قسم الإقتصاد وتتلمذه علي يد أساتذة هذا القسم، مستعرضًا مستجدات الاقتصاد العالمي وما يواجهه من تحديات وعلى رأسها متحورات فيروس كورونا المستجد، انكماش السوق العقاري العالمي، التضخم، النزاعات السياسية والتجارية.

وتناول «حفني» مقومات التعافي وأبرزها الثورة الصناعية الرابعة واستراتيجيات التنمية المستدامة، منوهًا بالدور المحوري الذي تؤديه الثورة الصناعية الرابعة ومعها التحول الرقمي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وما تضمره من فرص ومميزات بدءًا من التكنولوجيات الحيوية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وصولاً للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وأكد ضرورة التأقلم ومواكبة تلك التطورات الهائلة مشددا على ضرورة تطوير مهارات الطلّاب والباحثين حتى يَقدِروا على مواجهة الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل في ضوء المعطيات السابقة.

وتحدث عن ‏انعكاسات المستجدات العالمية على الاقتصادات العربية ‏خصوصاً مع التطرق لمدى جاهزية حكومات الدول العربية للذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الصناعي 2022، مستعرضا الفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي وأبرزها التحرير التجاري والتعاون عبر الحدود ودعم التجارة العربية البينية، وتبنّي أنظمة اقتصادية أكثر إستدامة، ودور السياسات الضريبية المستحدثة في دعم الإقتصادات العربية، وتبنّي الأعمال الإجتماعية كمحور أساسي في التنمية، ودور الحوكمة وحكم القانون في دعم الاقتصادات العربية، والاستقرار السياسي كداعم للتنمية الاقتصادية.