«الكرملين»: ما تردد بشأن مشاركة رجل أعمال أوكراني في هجمات نورد ستريم غير منطقي

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أنّه من الصعب تصديق تورط رجل أعمال موالٍ لأوكرانيا، في الهجمات التي طالت خطوط أنابيب غاز «التيار الشمالي».

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم، ردا على سؤال بشأن احتمال مشاركة رجل أعمال موالٍ لأوكرانيا في الهجمات الإرهابية على التيار الشمالي: «من الصعب تصديق هذه الفرضية، إنّها مهمة صعبة جدا، على الأرجح يمكن أن تقدر عليها أجهزة استخبارات حكومية مدربة تدريبا جيدا».

يُذكر أنّ صحيفة «تسايت» الألمانية أعلنت في وقت سابق، أنّ المحققين الألمان تعرفوا على السفينة، التي اُرتكبت من على متنها عملية تخريب «التيار الشمالي»، مشيرة إلى أنّ هذه السفينة تعود لشركة مملوكة لأوكرانيين.