وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين بتركيا وسوريا في أعقاب الزلزال

تتابع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لليوم الثاني على التوالي، موقف المواطنين المصريين في كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المُدمر الذي وقع فجر الاثنين 6 فبراير الجاري.

ووفقا للمعلومات الواردة من السفارة المصرية في أنقرة، فلم تشمل القوائم الصادرة عن الخارجية التركية حتى الآن أسماء لضحايا مصريين، إلا أن اتصالات السفارة مع تجمعات الجالية المصرية واتحادات الطلاب كشفت عن وجود ضحيتين من أسرة واحدة نتيجة انهيار البناية التي يقطنون بها في منطقة اسكندرون بولاية هاتاي، وتمكنت السفارة المصرية من التواصل مع أحد أفراد الأسرة الذي لم يتعرض لإصابة لتقديم الدعم اللازم.

استمرار تقديم الدعم للمصريين

وتستمر السفارة في أنقرة في التواصل حاليا مع عدد من المواطنين الذين أصيبوا إصابات طفيفة للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى الاتصال المباشر ببعض الحالات الفردية التي علمت السفارة بقيام السلطات التركية بنقلها إلى دور إيواء نتيجة تعرض منازلها للهدم.

من ناحية أخرى، قامت وزارة الخارجية بموافاة السفارة المصرية في أنقرة بقائمة بأسماء عدد من الطلاب المصريين الدارسين في تركيا، التي تم الحصول عليها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تكثف السفارة حاليا اتصالاتها مع الخارجية التركية واتحادات الطلاب المصريين للاطمئنان عليهم والتحقق من سلامتهم لطمأنة ذويهم.

لا يوجد ضحايا مصريين في زلزال سوريا

وعن أوضاع المصريين في سوريا، ليس هناك أيه معلومات حتى الآن تشير إلى وجود ضحايا مصريين.

وقامت السفارة في دمشق بالتواصل مع أحد المصريين الذي تعرض لإصابة طفيفة نتيجة تصدع منزله، والاطمئنان عليه.

وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارتي مصر في أنقرة ودمشق، متابعة الموقف على مدار الساعة، وإصدار البيانات الإعلامية تباعا بالمستجدات.