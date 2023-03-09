مقتل 36 شخصا في هجوم مسلح شرق الكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات المحلية فى الكونغو الديمقراطية مقتل 36 شخصا على الأقل في هجوم بالأسلحة البيضاء، وقع خلال الليل، في مقاطعة شمال كيفو شرق البلاد.

وقالت السلطة المحلية الكونغولية، حسبما ذكر راديو «فرنسا الدولي» اليوم، إن المهاجمين هم عناصر تابعة للقوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ عقود.

وأضافت أن الهجوم استهدف قرية «موكوندي» التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة «بيني» في إقليم «نورث كيفو» الذي يعاني من حركات تمرد ويخضع لإدارة الجيش منذ عام 2021 في محاولة لاستعادة النظام.