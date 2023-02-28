شاب يٌعيد حقيبة وأموال لبعثة الكونغو بالإسماعيلية.. أنقذ جوازات السفر من الضياع

أعاد الشاب محمد شعبان، ابن محافظة الإسماعيلية حقيبة خاصة بها مبلغ مالي كبير وجوازات سفر بعثة منتخب الكونغو الديموقراطية بعد أن عثر عليها داخل استاد هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

وقال محمد شعبان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بعد تسلمه العمل في الوردية الخاصة به وأثناء مروره لتفقد منطقة غرف اللاعبين والاستراحات عثر على حقيبة صغيرة بها أوراق وجوازات سفر متعددة.

وتابع: «الشنطة كان بها مبلغ مالي ضخم، من العملات الأجنبية المختلفة ومبلغ مصري و25 جواز سفر لبعثة الكونغو وأرواق تخص بعثة المنتخب».

الشاب يسلم الحقيبة لشركة قناة السويس للأمن

وسلم الشاب الحقيبة لمسؤولي شركة قناة السويس للأمن برئاسة اللواء خالد العزازي لتسليمها إلى بعثة الفريق بعد مراجعة محتوياتها.

وقال الشاب إن الحقيبة كان بها هاتف «آيفون» ليس به أي شريحة ولا رقم سري، وجرى تسليمه إلى مسؤولي شركة الأمن ضمن المحتويات أيضا.

الشاب: لم أر إلا الله وأملي في فرصة عمل بهيئة قناة السويس

وقال الشاب في تصريحاته لـ«الوطن» أنه يعمل فرد أمن بشركة قناة السويس للحراسات داخل استاد قناة السويس ويأمل في الحصول على فرصة عمل كفرد أمن داخل هيئة قناة السويس لتحسين أوضاعه.

وتابع:«لم أر أمامي إلًا الله فور العثور على الحقيبة ولم تغره الأموال التي كانت بها وقرر تسليمها لأنها أمانة».

الكاف يشيد بفرد الأمن

من جانبها أصدرت اللجنة الإعلامية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، بيانا صحفيا أشاد فيه محمد شيحة رئيس المجموعة بجهود اللواء خالد العزازي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحراسات، وأمانة الشاب محمد شعبان فرد الأمن على أمانته.

وبحسب البيان الصحفي أوصى تيتوس كوناموين مندوب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لمجموعة الإسماعيلية لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة بتقديم الشكر للشاب والمسؤولين عن شركة قناة السويس للحراسات.

جدير بالذكر أن مجموعة الإسماعيلية لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، كانت تضم 4 منتخبات أوغندا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى والكونغو تأهل منها للدور الربع نهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة الكونغو وأوغندا، وأفضل ثالث جنوب السودان.