مملكة «فاطمة تعلبة» في البحيرة.. لديها 145 حفيدا وكفاح السنين محفور على وجهها

على بعد أمتار قليلة من مدينة إيتاي البارود تعيش الحاجة اعتماد العطيفي «فاطمة تعلبة البحيرة» كما أطلق عليها أهلها، لديها 145 حفيدا، عاشت قصة كفاح مع زوجها، تحديا معا مصاعب الحياة، أنجبت 15 من الأبناء توفي منهم 4.

فاطمة تعلبة البحيرة تنجب 15 من الأبناء

تزوجت صاحبة الـ80 عامًا من ابن خالها في سن الخامسة عشرة من عمرها، بعدما انتقلوا للعيش من محافظة أسيوط إلى محافظة البحيرة: «اتجوزت بـ60 جنيه، وقررت مساعدة جوزي في عمله وتربية العيال».

وتروي فاطمة تعلبة البحيرة أنها عملت في الأرض الزراعية مع زوجها محمد الحنبوشي للإنفاق على تربية أبنائهما، إذ أنها كانت حريصة على تعليمهم جميعا: «الحمد لله ربنا قدرني على تربيتهم وتعليمهم».

الحاجة اعتماد ساندت زوجها في تربية أبنائها

وتبتسم الحاجة اعتماد عندما تتذكر أيامها برفقة زوجها: «عشت معاه أحلى أيام عمري كان نعم السند عمره ما زعلني كنا شركاء في العمل وتربية العيال».

وتبكي عندما تذكرت وفاة زوجها وشريك فرحها وحزنها: «ماتت فرحتي معاه من 10 سنين لما مات وسابني لوحدي لكن أولادي وأحفادي عوضوني الحمد لله».

وسط هزار وضحك أحفادها يلتقط ابنها عبد الصمد أطراف الحديث قائلا إنه من مواليد عام 1960 ولديه 21 حفيدا: «أمي هي سندنا تعبت مع والدي علشان تربيتنا هي اللي مجمعة العيلة كلها».

وأضاف أن والدته كانت تعمل مع والده في حقول الفواكه والخضراوات، إلى أن أصبحوا تجار جناين وامتلكوا محلات وسيارات، مشيرا إلى أن والدتهم تسعى إلى ترسيخ قيم على العزة والكرامة في أحفادها لـ145 منذ طفولتهم، وتدرك أسماءهم جميعاً.