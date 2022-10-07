أحفاد إسماعيل ياسين في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية: «كان عصبي جدًا»

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اليوم ندوة لتكريم أسماء النجوم الراحلين «سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد»، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان وأدار الندوة الناقدة فايزة هنداوي.

وقال الناقد أشرف غريب: «إسماعيل يس علامة في تاريخ السينما الكوميدية، و210 فيلم في مشوار هذا الفنان الكبير رقم عظيم، وعام 1954 كان علامة بارزة في مشواره وقدم أفلام فارقة في تاريخ السينما ومنها فيلم الآنسة حنفي، وهو ليس مهرجا أو بهلوانا فله أسلوب في التمثيل وسيظل حضوره على مدار أجيال».

أحفاد إسماعيل ياسين: كان شديد الارتباط بالعائلة

وشاركت في الندوة سارة وسلمى حفيدتي إسماعيل يس، وتحدثت الأولى عن جدها قائلة: «مهرجان الإسكندرية السينمائي هو أول مهرجان يكرم الفنان الكبير إسماعيل يس، ووالدي كان يتحدث معنا عنه في أوقات كثيرة ويؤكد دائما أنه لن يأت أحد بعد إسماعيل».

فيما قالت سلمى: «إسماعيل ياسين كان عصبي جدا ورغم ذلك كان شديد الارتباط بالعائلة وخاصة والدي وكان يحب القراءة وعلى درجة عالية من الثقافة».

تكريم المبدعين في مهرجان الإسكندرية السينمائي

وشهد مهرجان الإسكندرية السينمائي تكريم عدد من الفنانين والمبدعين، منهم المونتير الراحل سعيد الشيخ، بالإضافة إلى المخرج الراحل فطين عبد الوهاب، كما نظمت إدارة المهرجان ندوة للمخرج سعيد حامد على هامش تكريمه بالمهرجان، بحضور عدد من النقاد والسينمائيين.