دبلوماسي أوروبي: اتفاقية الاستثمار الثنائية مع تايوان ليست ضرورية

قال عضو رفيع المستوى في الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، إنّ اتفاقية الاستثمار الثنائية مع تايوان ليست ضرورية لحماية مصالح المستثمرين من الكتلة المكونة من 27 دولة.

وفي حديثه خلال ندوة «الاتحاد الأوروبي وتايوان.. شركاء في عالم متغير»، قال العضو المنتدب لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، جونار ويجان، إنّ الظروف المستقرة والنظام القانوني الذي يعمل بشكل جيد في تايوان، يعني أنّه من المنطق بالنسبة للاتحاد الأوروبي عدم السعي لاتفاقية الاستثمار الثنائية- وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم الخميس.

ووصف ويجان، الدعوات لمثل هذه الاتفاقية بأنّها «سياسية»، وقال إنّه من منظور دعم شركات الاتحاد الأوروبي - التي تعد أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في تايوان - «لسنا بحاجة بالضرورة إلى هذه الاتفاقية».

كما أشار إلى أنّ تايوان، الشريك التجاري الثاني عشر للكتلة المتعددة الأطراف من حيث السلع، والتي تمثل 2% فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي.