والدة الشهيد أحمد الشحات: ابني زارني في المنام وقال هيبعتلي هدية عيد الأم

وجّهت والدة الجندي الشهيد أحمد سمير الشحات، بعد تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، خلال احتفالية يوم الشهيد، الشكر للرئيس السيسي، على التكريم، مضيفة أنّها رأت نجلها منذ فترة في المنام، وقال لها إنّه سيرسل لها هدية عيد الأم.

وأضافت أم الشهيد، أنّها لم تفهم ما رأته في المنام، وبعدها بفترة استقبلت اتصالا هاتفيا لإبلاغها بتكريمها في احتفالية يوم الشهيد، متابعة: «أحيي والدة كل شهيد، وأقول لها كل عام وأنتِ بخير».

وأكملت والدة الشهيد: «أنا على يقين إن ابني يراني الآن، أقول له يا حبيبي ونور عيني، وصلتني هديتك، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي».