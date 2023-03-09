السيسي يكرّم أسر الشهداء ومصابي العمليات ضمن احتفالية يوم الشهيد

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسر الشهداء ومصابي العمليات، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي بثّتها فضائية «إكسترا نيوز».

وكرّم رئيس الجمهورية، اسم الشهيد عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبدالمتجلي، وتسلّم التكريم زوجته سالي عبدالحميد محمد علي، ووالده محمود محمد عبدالمتجلي، وأبناؤه أنهار وهاجر ومحمود، حيث أدى الابن التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما حمل رئيس الجمهورية إحدى ابنتي الشهيد.

كما كرّم الرئيس السيسي، اسم الشهيد عقيد أركان حرب أحمد محمد جمعة، وتسلّمت التكريم زوجته نورا محمد عبدالجواد، ووالدته سعاد ياسين علي، ووالده محمد أحمد جمعة، والابنان علي وعمر، حيث بكت أم الشهيد، وواساها الرئيس السيسي.

وكرّم رئيس الجمهورية، اسم الشهيد عقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين عبدالرحمن، وتسلّم التكريم زوجته أميرة عمرو حمد رضا، ووالدته وفاء خليل حسن، ووالده محمد عصام الدين عبدالرحمن، والابنة يمنى، وبكت أم الشهيد خلال تسلمها التكريم، فيما ارتدت يمنى الزي العسكري.

كما كرمّ رئيس الجمهورية، اسم الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله، وتسلّمت التكريم زوجته نورهان محمد نشأت، ووالدته نبيلة عبدالحميد يوسف، وابنتاه جميلة وحليمة، حيث حمل رئيس الجمهورية إحدى البنتين وتبادل أطراف الحديث مع أمها.

وكرّم الرئيس السيسي، اسم الشهيد رائد أحمد بهجت رزق مناع، وتسلّمت التكريم زوجته بثينة مصطفى مصباح، ووالدته ثناء عبدالبر عمران، ووالده بهجت رزق مناع، وابنته.

كما كرّم الرئيس السيسي، اسم الشهيد نقيب محمد جمال محمد عطية الأكشر، وتسلّمت التكريم أمه وابنه، كما كرّم رئيس الجمهورية، الشهيد عريف معاذ خالد أحمد رشاد، وتسلّم التكريم والده، ووالدته شادية محمد أنور.

وكرّم الرئيس السيسي اسم الشهيد عريف شريف محروس محروس غانم، وتسلّم التكريم والده ووالدته فتحية نعيم عبدالله شلبي، كما كرّم الرئيس اسم الشهيد جندي أحمد سمير الشحات السيد أحمد، وتسلّم التكريم والده ووالدته عبير الشافعي.

وكرّم السيسي أيضا، مصابي العمليات، حيث كرّم رائد أنور وجدي محمد متولي من سلاح المدفعية مصاب عمليات حرب أكتوبر 1973م، والجندي سليمان تاضروس أرمانيوس من سلاح المهندسين العسكريين، مصاب عمليات حرب أكتوبر المجيدة.

وشملت التكريمات أيضا، بعض أهالي سيناء، وهم البطل سمير محمد سالم سليمان، الذي أُصيب أثناء تبادل النيران مع العناصر الإرهابية بمنطقة المقاطعة، واسم الشهيد البطل علي سليمان محمود حسن، الذي استشهد أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة، وتسلّمت التكريم زوجته حنان رمضان بدوي حسنين.