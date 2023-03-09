الرئيس السيسي يتأثر برسالة الطفل «بلال» نجل الشهيد محمد جمال

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكلمة الطفل بلال نجل الشهيد محمد جمال محمد الأشقر، خلال تسليمه تكريم والده في يوم الشهيد، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 للقوات المسلحة.

إذ قال بلال، نجل الشهيد محمد جمال محمد الأشقر: «بابا استشهد في سيناء عندما كنت بعمر سنة وشهرين، ملحقتش أشوف بابا بس بسمع عن بطولاته من جدتي وأصحابه».

وأضاف «بلال»: «جدتي وأصحاب بابا دائمًا يقولوا لي: بابا كان بطل وعمره ما خاف»، مضيفًا أن والدته توفيت في أثناء أدائها لفريضة الحج في السعودية بعد استشهاد بابا بـ6 أشهر، وأنه كان يحلم بالعيش مع أبيه وأمه، قائلا: «كان نفسي أعيش معاكم، لكن ربنا عايز كده وانا مش زعلان، أنا عايزكم تكونوا مبسوطين في الجنة، أنا بكتبلكم جوابات وبقولكم وحشتوني أوي، اطمنوا عليا أنا هكبر وهبقى ظابط أجيب حق بابا وأحقق حلم ماما».