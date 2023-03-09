بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط التكنولوجية ومصنع SICO لإنتاج «المحمول» 

وقعت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون «مصنع SICO»، لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقع برتوكول التعاون كل من، الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والمهندس صفوت هارون عبدالصمد مدير مصنع SICO.

تقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجهتين في مجالات التدريب الميداني والتطبيقات الفنية والعلمية للطلاب، والتعاون في مجال صناعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية في مجال التخصص وتتبع مساراتها للاستفادة منها في خدمة منظومة التطور التقني والتكنولوجي، والاستفادة من إمكانيات الطلاب المُتميزين.

كما ينص البروتوكول على أن يقوم مصنع SICO بدعم وتدريب الطلاب وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لممارسة العمل في تخصص تصنيع الهواتف المحمولة، وكذلك إكسابهم مهارات إدارة وممارسة المهنة، فضلًا عن تدريب الطلاب على مجموعات في خطوط الإنتاج المُختلفة بالمصنع والتعرف على كيفية مراقبة الجودة وكشف العيوب أثناء التصنيع وسرعة التغلب على مشكلات الإنتاج.

تعزيز خبرات الطلاب

وأوضح الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة، أن توقيع هذا البروتوكول يساهم في تعزيز خبرات الطلاب وصقل مهاراتهم من أجل زيادة القدرة على البحث والإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاع الصناعة بشكل عام من خلال تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية المختلفة، وذلك من خلال هذه البروتوكولات التي تخدم العملية التعليمية والتدريبية.

ومن جانبه، أشار المهندس صفوت هارون إلى أهمية هذا التعاون بين الجانبين خاصة وأن مصنع SICO يرغب في تعزيز قدرات وخبرات طلاب الجامعة من أجل تعزيز ودعم جهود النهوض بالتعليم التكنولوجي، مؤكدًا أنه سيتم تدريب الطلاب عمليًا لإيجاد خريجين مؤهلين لسوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدواب، كما أنه سيخلق فرص عمل للخريجين سواء في المصنع أو بسوق العمل الخارجي، لأن هذا بمثابة دور مجتمعي لابد أن يعود بالفائدة على طلابنا. متمنيًا للجامعة دوام التوفيق والريادة.