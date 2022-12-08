محمود عاصم رئيسا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط التكنولوجية الجديدة

أعلن الدكتور جمال تاج عبدالجابر، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، انتهاء انتخابات أول اتحاد طلاب لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية للعام الجامعى 2022-2023، بفوز الطالب محمود عاصم محمود حلمي طالب بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برئاسة اتحاد الطلاب الجامعة، ونوران محمود فتحي عبدالحفيظ طالبة بكلية العلوم الصحية نائبا لرئيس الاتحاد.

واجتمع رئيس الجامعة بأعضاء اتحاد الطلاب لكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية العلوم الصحية، وهنأهم على فوزهم في الانتخابات الطلابية متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، موضحًا أنه لابد أن يكونوا على قدر هذه المسئولية والأمانة، لأنهم يمثلون حلقة الوصل بين الطلاب والجامعة.

كما حثهم علي تشجيع زملائهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وأكد عبد الجابر على دعم الجامعة لهم وذلك تنمية روح الريادة والإبداع وغرس قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن.

الانتخابات تمت وفقا لقواعد النزاهة والشفافية والديمقراطية

وفي سياق مُتصل، أشار «عبد الجابر» إلى أن الانتخابات تمت وفقا لقواعد النزاهة والشفافية والديمقراطية، كما أنها أسفرت عن قيادات شبابية طموحة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب قيادية بعد التخرج من الجامعة وتحقيق نجاحات في شتى المجالات الحياتية.

أمناء لجان اتحاد طلاب جامعة أسيوط

وعلي الجانب الآخر، أعلن مكتب رعاية الشباب بالجامعة تحت إشراف أسماء سمير، ومحمد سمير القائمة النهائية لنتائج انتخابات أمناء لجان اتحاد طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ومساعديهم على النحو التالي وهم:-

لجنة الأسر والرحلات الطلابية:

* محمد أشرف محمود

أمين اللجنة*

محمود عاصم محمود

الأمين المساعد

اللجنة الإجتماعية:

* يوسف شعبان مظهر ، أمين اللجنة

* رنا سيد أحمد الأمين المساعد

اللجنة العلمية:

* أحمد مؤمن احمد ، أمين اللجنة

* محمد عبدالله محمد ،الأمين المساعد

اللجنة الرياضية:

* أحمد جمال عبد الناصر ،أمين اللجنة

*محمد سمير محمد ،الأمين المساعد

اللجنة الفنية:

* علي محمد علي ،أمين اللجنة

* إيريني علاء جميل ، الأمين المساعد

اللجنة الثقافية:

* محمد أيمن محمد ،أمين اللجنة

* سارة عزت عبد المعطي ،الأمين المساعد

لجنة الجوالة:

* عبد الله ضياء عبد الرحمن ،أمين اللجنة

* ريم سيد بهلول ، الأمين المساعد

وعلي صعيد رئاسة اتحاد الكليات، فاز الطالب/ يوسف صلاح الدين محمد برئاسة اتحاد كلية الصناعة والطاقة، والطالب/ على محمد علي البنا نائبًا لرئيس اتحاد كلية الصناعة والطاقة، بينما فاز الطالب/ مارك ريمون سمير صدقي برئاسة اتحاد كلية العلوم الصحية، والطالبة/ سارة بدري عبدالحميد نائبًا لرئيس اتحاد كلية العلوم الصحية.