تكريم الطلاب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة أوائل الثانوية بكفر الشيخ

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور وائل لطفي، مدير التعليم الثانوي بالمديرية، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الإجتماعية، مقدماً الشكر الطلاب الذين حققوا هذا التميز عن جدارة واستحقاق وهم هيا البيلي عبد الرؤوف، ونور محمد خير، وأسماء سلام السيد، ومحمد وجيه قاسم، ومحمود خميس لويزو، وعمر محمد محمود، ومديري إدارات التعليم الثانوي المشاركة بالمسابقة، وهيئة التدريس، أماني مغازي، ونجوى القصاص، وعصام رخا، ومحمد عجوة،والسيد يوسف.

تكريم الطلاب الفائزين

كما كرم «عبدالله»، أسرة التربية الاجتماعية بمديرية التعليم بكفر الشيخ، ممثلة في محمد الدفراوي، موجه عام التربية الإجتماعية ،وحمودة يونس، موجه عام الأنشطة الطلابية، ومحمد خالد عبد ربه، المشرف المرافق للطلاب، وختم اللقاء بتكريم مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وائل لطفي طايل، وتقديم الشكر له ولفريق العمل الذي حقق الإنجاز الذي ينم عن ثقة عالية بالنفس، متمنيا أن ينعكس هذا الإنجاز علي نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي، ومن ثم يكون لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عددا وافرا من أوائل الثانوية العامة إن شاء الله.

الاجتهاد والتفوق

وأوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أن من يجتهد ويتعب يحصد الكثير من أنهار العلم ويعلو في جميع مراحل حياته.