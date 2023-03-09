«التعليم العالي»: إجراء 57 جراحة ناجحة لزراعة الكلى في مستشفيات جامعة أسيوط

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المستشفيات الجامعية تُمثل إحدى ركائز تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتحظى بثقة المرضى لما تقدمه من مستوى طبي متميز، وكفاءات علمية متخصصة في كل فروع الطب والعلاج، مشيرًا إلى حرص الوزارة على متابعة تطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها بما يحقق استراتيجية الدولة 2030؛ لتقديم حياة كريمة للمواطنين.

القضاء على الأمراض المزمنة والمستعصية

وأشاد عاشور، بالنجاحات التي تحققها الفرق الطبية المتميزة في المستشفيات الجامعية، ودورها في تقديم خدمة صحية مدعمة للمواطنين في أعقد وأصعب التخصصات الطبية، مشيدًا بالنتائج التي حققتها المستشفيات الجامعية في تنفيذ توجيهات عبدالفتاح السيسي، لدعم زراعة الأعضاء بمصر في إطار جهود القضاء على الأمراض المزمنة والمستعصية.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، نجاح فريق طبي بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى التابع للجامعة في إنقاذ حياة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بالجامعة، وذلك بإجراء عملية زراعة كلى جديدة له، بتبرع من أخيه، لتكون مستشفيات جامعة أسيوط أجرت 57 عملية جراحية لزراعة الكلى بنجاح.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنّ العملية تم إجراؤها بالكامل على نفقة الجامعة، في إطار الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها الجامعة، وتشمل توفير الرعاية الصحية المتخصصة للطلاب، بين «خدمات تشخيصية، وتوفير أدوية للأمراض المزمنة»، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أنّ الطالب عانى من فشل كلوي مزمن لمدة 8 سنوات، تلقى خلالها الغسيل الدموي 3 مرات أسبوعيًا، كما كان يعاني من التهاب مزمن وتلف كامل بالكليتين نتيجة ارتجاع بالحالبين وعيب خلقي نتج عن ازدواجهما، وأُجريت العملية بنجاح، لافتا إلى دقة الحالة الطبية في التعامل مع ازدواج الحالبين وتشعب وامتداد شريان الكلية المتبرع خلف الوريد الأجوف السفلي.

برنامج زراعة الكلى

وكشف الدكتور هشام مختار حمودة، قائد الفريق الطبي المسؤول عن العملية، عن أنّ برنامج زراعة الكلى من البرامج الرائدة والمتميزة، ويضم عدة تخصصات طبية.

يذكر أنّ الفريق الطبي تحت إشراف الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور ضياء الدين عبدالحميد، مدير المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى، والدكتور عزت عبدالمنعم، رئيس قسم جراحة المسالك البولية، ويضم عددا من الأساتذة المساعدين بقسم جراحة المسالك البولية، وهم الدكتور ربيع جاد الكريم، والدكتور نصر الدين محمد، والدكتور أحمد رضا، والدكتور عمرو مصطفى، فضلا عن فريق من قسم التخدير بالجامعة بقيادة الدكتور عبدالرؤوف محمد سيد، والدكتور إبراهيم إمبابي، بمعاونة أساتذة وأطباء متخصصين في مجالات جراحة المسالك البولية والتخدير والباطنة والأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية وفريق التمريض.