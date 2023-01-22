«جامعة سوهاج»: دورات تدريبية في لغة الإشارة لطلاب وخريجي كلية الطب

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة منذ إنشاء مركز «نور البصيرة»، في عام 2006، مضيفًا أن تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 لذوي الهمم كان بمثابة توجيه للاهتمام بتلك الفئة، مشيرا إلى أن هذه الفئة دخلت الجامعة من خلال كلية التربية النوعية، ما استدعى توفير متخصصين في لغة الإشارة لترجمة المحاضرات والدروس العملية التي تُعطى لهم.

برنامج تدريبي بلغة الإشارة للأطباء

وأضاف «عبدالخالق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «extra news»: «صعوبة تعامل الأطباء في عياداتهم الخاصة مع الصم والبكم، دفعتنا لوضع برنامجا تدريبيا لكل طلاب وخريجي كلية الطب لتلقينهم قواعد التعامل بلغة الإشارة»، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج لاقى ترحيبا وإقبالا كبيرا من الطلاب والخريجين، إذ تم تنفيذ دورتين تدريبتين حتى الآن، تضم كلًا منها 35 متدربًا.

سلبيات وجود مترجم بين الطبيب والمريض

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أن المستفيدين من البرنامج التدريبي الخاص بالتعامل مع ذوي الهمم من الصم والبكم يقضون فترة كافية للتعود على القواعد الأساسية للتعامل بلغة الإشارة، وهذا ما يساعدهم على التعامل مع تلك الفئة في العيادات الخاصة والمستشفيات، موضحًا أن وجود مترجم بين الطبيب والمريض كان يكسر حلقة التواصل والسرية والخصوصية للمريض.