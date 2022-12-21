كلية «الطب البشري» بجامعة الدلتا.. وحدة غسيل كلوي وتأهيل طبي وعيادة نفسية

قطعة من أوروبا تقدم خدمة طبية مجانية لشعب الدقهلية ومحافظات أخرى مجاورة، مثل محافظات «دمياط وكفر الشيخ والبحيرة»، فى العيادات الخارجية لكلية الطب جامعة الدلتا، هذا ما أكده الدكتور أحمد منصور، عميد كلية الطب البشرى بجامعة الدلتا، والجميع يأتى هنا للحصول على خدمة مجانية تماماً، بإشراف أساتذة الطب فى 16 عيادة طبية متخصّصة فى مبنى مكون من 4 طوابق وفى حالة حاجته للنقل إلى مستشفى أكبر يتم نقله بإسعاف مجهز بأحدث التكنولوجيا الطبية.

وأضاف الدكتور أحمد منصور لـ«الوطن» أن العيادات الخارجية تحتوى على فصول تعليمية صغيرة لخدمة التدريب الإكلينيكى لطلاب كلية الطب منذ الفصول التدريسية الأولى من سنوات التعليم الطبى، حيث إن البرنامج التعليمى لكلية الطب جامعة الدلتا هو برنامج متفرّد قائم على التعلم الذاتى والبرنامج التكاملى وتعرض الطالب للمهارات الإكلينيكية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأشار إلى أن المواد الطبية تتطلب من الطالب التعامل الإنسانى مع المريض، وكذلك الطب القائم على احترام حقوق المريض والتواصل النفسى والمعنوى بين الطبيب والمجتمع وتفعيل التدريب على العلامات الحيوية لجسم الإنسان منذ الفصول التعليمية الأولى لدراسة الطب، إما عن طريق المحاكاة أو معامل المهارات أو التعامل مع المجتمع.

وأكد أنه تم افتتاح وتشغيل 16 عيادة طبية متخصّصة فى مبنى مكون من 4 طوابق بجامعة الدلتا، كل عيادة ملحق بها فصل تعليمى يسع 14 طالباً فى المرة الواحدة، وتقوم هذه العيادات بخدمة المرضى من 4 محافظات، هى «الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة» وتقدم الخدمة المجانية لكل أهالى المنطقة، وبها عيادة أشعة تخصّصية، ووحدة للأشعة الفوق صوتية وأجهزة رسم القلب والعضلات المتطورة ومختبرات طبية لكل الفحوصات المعملية المطلوبة للمرضى.

وأوضح أن الكلية تحتوى على وحدة للغسيل الكلوى ووحدة للتأهيل الطبى، وكذلك عيادة للطب النفسى والطب الآمن لصحة المرأة والطفل؛ ويمكن إجراء العمليات الصغرى وعمليات اليوم الواحد لخدمة الإصابات والعظام وحوادث الطريق لوجود الكلية على الطريق الدولى الساحلى.

وذكر أن بالجامعة سيارة إسعاف مجهّزة بأحدث التقنيات الطبية لنقل المرضى والمصابين إلى أقرب مستشفى من المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة القريبة من الجامعة، وذلك لحين تشغيل مستشفى الطوارئ وطب الحالات الحرجة وطب الإصابات الخاص بكلية الطب جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الذى سيتم تشغيله فى القريب العاجل إن شاء الله، ويتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية وبرنامجى 100 مليون صحة وحياة كريمة، بتوفير الخدمة الطبية المجانية للمواطنين.