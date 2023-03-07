مستشار الرئيس للشؤون الصحية: المستشفيات الجامعية صاحبة دور بحثي وتعليمي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن دور المستشفيات يتبلور في محورين أولهما تعليمي، لافتا إلى أن المستشفيات الجامعية لها دور تعليمي مهم لخريجي الجامعات.

إجراء أول عملية زراعة رئة في أفريقيا بمستشفيات جامعة عين شمس

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن المستشفيات الجامعية مسرحاً لإجراء العمليات الدقيقة والنادرة، ولعل أخرها عملية زرع الرئة التي أجريت في جامعة عين شمس والتي تعتبر أول عملية زراعة رئة في أفريقيا كونها فريدة من نوعها.

معظم المستشفيات الجامعية تحصد العديد من الجوائز

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، أن الدور الثاني للمستشفيات الجامعية هو دور بحثي خصوصا معظم المستشفيات الجامعية تحصد العديد من الجوائز وعلى رأسها جامعتي عين شمس والمنصورة.

جاء ذلك خلال فعاليات تدشين الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وحضور وزراء التعليم والصحة والتخطيط والزراعة والسفير البريطاني في القاهرة، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية وممثلي الهيئات التعليمية.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وربط البحث العلمي بالتنمية للمجتمع، بجانب الاهتمام بتطوير وتحسين مستوى الخريج المصري بما يتماشى مع متطلبات السوق إقليميا ودوليا والثورة الصناعية الرابعة.