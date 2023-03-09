أعلنت وزارة الداخلية، موعد إجراء وإعلان نتيجة حج القرعة 2023 بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، موضحة أنّ من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة، وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة أصلي- احتياطي بنسبة 30% على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية؛ لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

موعد إجراء وإعلان نتيجة حج القرعة 2023 بمديريات الأمن

موعد إجراء وإعلان نتيجة حج القرعة 2023 بمديريات الأمن، أعلنته وزارة الداخلية أمس، وسيكون لكل محافظة موعد، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 مارس 2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 15مارس 2023، على النحو التالي:

- السبت الموافق 11مارس2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - الشرقية.

- الأحد الموافق 12 مارس، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية - الفيوم.

- الاثنين الموافق 13 مارس، تقرّر إجراء القرعة بمديريات أمن البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادى الجديد - المنيا.

- الثلاثاء الموافق 14 مارس، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بني سويف.

- الأربعاء الموافق 15 مارس، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء – البحر الأحمر.

طريقة الاستعلام عن قرعة حج 2023

ويمكن للمتقدمين معرفة نتيجة قرعة الحج لعام 2023 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات الأتية:

- الدخول على الموقع https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml، وإختيار نتيجة حج القرعة، وإدخال الرقم القومي ورقم المصنع في بطاقة الرقم القومي.

- ستظهر نتيجة طلب الحج وحالته بالقبول أو الرفض.