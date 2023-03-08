طريقة وأماكن سداد تكاليف حج القرعة لعام 2023.. اعرف المواعيد

كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي أصدرته اليوم الأربعاء، عن طريقة وأماكن سداد تكاليف حج القرعة لعام 2023، لجميع الفائزين في قرعة الحج لهذا العام، إذ سيجري فتح الباب لدفعها بداية من يوم الاثنين المقبل.

موعد سداد تكليف قرعة الحج 2023

وأوضحت وزارة الداخلية، أن فترة سداد تكاليف حج القرعة تبدأ من يوم الاثنين الموافق 13 مارس، وتستمر لمدة 11 يوماً، إذ تنتهي يوم الخميس الموافق 23 من الشهر الجاري.

طريقة وأماكن سداد تكاليف حج القرعة لعام 2023

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه يجب سداد تكاليف الحج التي وصلت إلى 175 ألفا و500 جنيه شاملة تكلفة الحج إضافة إلى سعر تذكرة السفر عبر الطائرة، خلال الفترة المحددة طبقا للآتي:

- سداد تكاليف الحج في فروع البنوك الوطنية وهي «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة».

- سداد التكاليف من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة».

- على الفائزين سداد كامل تكاليف حج القرعة 2023، وعدم سدادها يعتبر تنازل عن فرصة أداء فريضة الحج.

شددت وزارة الداخلية على كل الفائزين في حج القرعة 2023، بأنهم يجب عليهم الالتزام بجميع التعليمات الصادرة من جانب السلطات السعودية فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية التي تشمل عدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة تصوير.