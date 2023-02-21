رابط التقديم في حج القرعة 2023.. اعرف الخطوات كاملة

بدأت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء قبول طلبات تقديم حج القرعة 2023 وهي المستمرة حتى يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مارس القادم، من خلال 3 طرق للتقديم أبزرها بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، لذا تستعرض «الوطن» رابط تقديم حج القرعة 2023، مع الخطوات كاملة.

كيفية التقديم في حج القرعة 2023

وأوضحت وزارة الداخلية 3 طرق للتقديم في قرعة الحج 2023، أبرزها من خلال الموقع الإلكتروني الذي حددته وزارة الداخلية، والثانية من خلال أقسام ومراكز الشرطة في مديريات الأمن، والثالثة من خلال الاتصال هاتفياً بالخدمة الصوتية المخصصة على الرقم التالي 27983000 - 02.

رابط تقديم حج القرعة 2023

ويمكن التقديم في حج القرعة عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات التقديم في حج القرعة 2023

1 - الدخول أولاً عبر الموقع الذي حددته وزارة الداخلية.

2 - الضغط على «تسجيل طلب حج قرعة إنترنت».

3 - إجراء اختبار التحقق، ومن خلاله يتعرف المتقدم على كافة الشروط والتعليمات المنظمة للحج، ويضغط على إقراره بعلمه بها.

4 - ثم إدخال بياناته الشخصية كالرقم القومي.

5 - تحديد ما إذا كان هناك مرافقون له أم لا.

6 - مرحلة التأكيد الطلب.

7 - مرحلة تحديد طريقة دفع الرسوم.

8 - الانتظار حتى إعلان الفائزين في قرعة حج 2023.