تكاليف ورسوم حج القرعة 2023.. موعد السداد يبدأ من 13 مارس

أعلنت وزارة الداخلية، تكاليف ورسوم حج القرعة 2023، وذلك لكل الفائزين في قرعة الحج، والتي ستُعلن الوزارة عن أسمائهم بداية من مطلع الأسبوع المقبل وعلى مدار 5 أيام كاملة، وفقا للجدول المعلن من قبل.

تكاليف ورسوم حج القرعة 2023

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيانها، أن تكاليف الحج لهذا العام هي 148500، بالإضافة إلى قيمة تذكرة السفر عبر الطائرة وهي 27000، ليصل إجمالي التكاليف التي سوف يُسددها الفائز في قرعة الحج 2023 إلى 175500، وذلك لكل فائز على حدا، عدا حالات كل من المحارم والمُرافـقين لمُقدم طلب الحج، حيث إنهم سوف يسـدودون المبلغ كاملاً سـويا بموجـب بطاقات الرقم القومي والتي يجب أن تكون سارية الصلاحية.

موعد سداد تكاليف حج القرعة 2023

وكشفت وزارة الداخلية عن مواعيد سداد تكاليف حج القرعة 2023 لجميع الفائزين في القرعة التي سوف تُعلن بداية من السبت المقبل، حيث يكون اليوم الأول لسداد التكاليف الاثنين الموافق 13 من شهر مارس الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 من الشهر ذاته.

عدم سداد تكلفة الحج يعتبر تنازل عن فرصة أداء الفريضة

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عدم سداد الفائز في قرعة الحج للتكاليف كاملة خلال الفترة المعلنة، يعتبر بمثابة تنازل من الفائز عن فرصته في الحج، وذلك دون أدنى مسئولية من جانب وزارة الداخلية.