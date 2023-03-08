وزير السياحة يزور الجناح المصري المشارك في بورصة برلين «ITB»

عقب افتتاحه اليوم للجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB والتي تستمر فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بجولة داخل الجناح.

وحضر السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

الوزير يلتقي بمجموعة من العارضين المصريين

وخلال الجولة، التقى الوزير بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، وتحدث معهم عن آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الألماني بصفة خاصة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال أيام البورصة، ومقدماً لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة.

وحرص الوزير خلال لقائه معهم على التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها.

ومن جانبهم، قدم العارضون الشكر لوزارة السياحة والآثار على جهودها في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

الجناح المصري يحظى بقبول كبير

وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب واقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها بورصة برلين السياحية ITB حضورياً منذ أزمة فيروس كورونا، حيث أنها كانت تُعقد افتراضياً منذ هذه الأزمة.

وتُقام بورصة برلين السياحية ITB سنوياً، وتعد أهم وأكبر تجمع سياحي عالمي حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة ويزوره أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 آلاف زائر مهني إلى جانب 1000 من كبار المستثمرين بالقطاع السياحي، إضافة إلى التواجد الإعلامي لأكثر من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

كما أن مصر تشارك في بورصة برلين السياحية ITB بشكل سنوي منذ عام 1971 حيث تشارك بها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً، وكانت مصر ضيف شرف البورصة عام 2012.