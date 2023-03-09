حزب الجيل: الرئيس السيسي حرص على تسجيل كلمة للتاريخ في يوم الشهيد

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، أنّ احتفالية الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد كانت مؤثرة جداً، وانسابت الدموع الغالية غزيرة والرئيس يكرم أسر الشهداء، وطريقة استقباله لهم وترحيبهم وكلمات الأم أو الأب أو الابن الطفل من على منصة الاحتفال بعد تكريم الرئيس لهم، فكانت كلماتهم تنطق بالوطنية وحب الوطن، والاستعداد لتقديم أي تضحية من أجل أن تبقى راية الوطن عالية وينتصر على أعدائه.

كلمة رئيس حزب الجيل

ونوّه الشهابي، بكلمات مؤثّرة قالتها والدة أحد الشهداء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «قدمت شهيدين وأنا مستعدة للشهادة.. شرف لينا.. وده كرم من عند ربنا إنه كرمنا بالشهادة.. الدنيا مش مستاهلة.. أهم حاجه ولادنا نالوا الشهادة وكرمونا في الدنيا وفي الآخر».

وتابع الشهابي بأنّه لفت نظره هذه الحنية والحنان الصادق والود الحقيقي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أسر الشهداء المكرمة وحرص فيها على التقاط صورٍ تذكارية مع أسر الشهداء، وتعليقًا على كلمة الرئيس في الاحتفالية قال الشهابي إنّ الرئيس كان حريصًا على أن يسجل للتاريخ تفاصيل ما كان شريكًا فيه قبل أحداث يناير 2011.

حزب الجيل

وأشار رئيس حزب الجيل الشهابي، إلى أنّ ما صرح به الرئيس السيسي من تكلفة الحرب على الإرهاب وإعلانه أنّ تكلفتها كانت كبيرة جدًا وصلت إلى مليار جنيه كل شهر وعلى مدى 90 شهرًا بخلاف دماء الشهداء والمصابين، مضيفًا أنّ الاحتفالية كانت رائعة وعلى مستوى المناسبة العظيمة يوم الشهيد.