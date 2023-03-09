السيسي: ربنا أراد لمصر ألا تدخل حربا أهلية رغم كل التخطيط والمكر

أكد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الناس إذا كانوا سيتصورون أن الأزمةَ الاقتصاديةَ التي نمر بها هي القياس الحقيقي للدولة المصرية، فإن هذا قياس ظالم.

وأضاف الرئيس، في كلمته خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي بثّتها فضائية «إكسترا نيوز»: «إذا كان القياس هيبقى ظروفنا الاقتصادية أخبارها إيه، في 2012 و2013 كنا عاملين إزاي؟! مهم إننا لا ننسى، لكن نبقى عارفين إن الدولة كان من الممكن أن تدخل في حرب أهلية ونقعد سنوات طويلة».

وتابع: «وربنا أراد لهذه البلد ألا تدخل حربا أهلية، رغم كل التخطيط والمكر، وكانت إرادته إنها تنجو ونحمد الله على أنها نجت».