السيسي: تكلفة الحرب في سيناء وصلت إلى مليار جنيه كل شهر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تكلفة الحرب على الإرهاب في سيناء كانت ضخمة، موضحًا أنّ التكلفة كل شهر على الأقل تبلغ مليار جنيه واستمرت لمدة 90 شهرًا أو أكثر، احسبوا منذ عام 2011 وحتى الآن، هناك ثمن كبير دُفع بخلاف دماء الشهداء والمصابين.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي بثّتها فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك مصريون يستشهدون لنبقى في سلام، ومن المهم أن يشعر الأهالي بأننا نُقدّر كل ذلك، ونريد أن نكون أكثر صلابة، فالتحديات أمامنا كثيرة ولن تنتهي، وبناء دولة واستعادة مكانتها أمر ليس باليسير ويحتاج إلى جهد وتضحية».

وتابع الرئيس: «بفضل الله كنا نعلم أنّ الحرب ستنتهي، سنقيم معرضًا لهذه الحرب، وسنعرض لكم ما تبقى من سلاح وذخائر وأجهزة اتصال، وكل ما تعنيه أدوات الحرب، الحرب التي خاضتها مصر على الإرهاب كانت أكثر شراسة، فالعدو التقليدي معروف ونراه ويمكننا التعامل معه وجهًا لوجه، لكن الإرهاب مستتر ومتخفي وسطنا، يهاجمنا بخسة ويهرب».

وأكد: «في هذا المعرض سترون صورا بالاسم لكل المجرمين هناك، أطمئنكم بأننا في سلام وأمان وكل يوم أفضل من أمس».