السيسي للمصريين: يجب أن نظل منتبهين دائما و«يفضل السلاح صاحي»

أكد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه كان لديه خياران الأول عندما تولى المسؤولية، وهو أن يجعل المصريين يحملون الهم، ووقف كل الأعمال، ويكون هناك حشدًا إعلاميًا ضخمًا على الحرب التي تحدث في سيناء، ولم تكن حربًا بسيطة، مشيرا إلى أنّ حجم الخسائر والدمار التي كانت تحدث هناك في سيناء لو أذيع فيلم واحد لن ينام المصريين.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة في احتفالية «يوم الشهيد»، والتي بثّتها فضائية «إكسترا نيوز»: «كان من الممكن أن نحشد كل الجهود للحرب لكن لم نفعل هذا، أما الخيار الثاني هو أن نجري بكل همة وما أوتينا من قوة لإنهاء المشكلة، وبناء البلد؛ لأن ظروفها كانت صعبة للغاية، فاخترنا الطريق الثاني».

وتابع الرئيس: «الحمد لله الحرب أُنجزت بنجاح، لكن لابد أن نظل منتبهين دائما ويكون (السلاح صاحي)».