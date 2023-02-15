الغرف التجارية: أسعار الشاي مرشحة للتراجع في مصر

تشهد الأسواق المصرية الفترة الحالية، استقرار يتعلق بأسعار الشاي التي تختلف وفقًا للنوع والمنشأ، بالإضافة إلى العروض المخفضة التي تطرحها بعض محلات الجملة، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء، نظرًا لاقتراب حلول شهر رمضان.

استقرار أسعار الشاي في الأسواق

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الشاي مستقرة في الأسواق، حيث يبلغ سعر علبة شاي 40 جرام 7 جنيهات، والربع كيلو 40 جنيها، متوقعا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

عروض مخفضة على الشاي

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السيدة زينب، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن الأسواق المصرية غنية بكل أنواع الشاي التي يتحدد سعرها وفقا للنوع والمنشأ وحجم العلبة.

وقال مينا نسيم أحد تجار الجملة، إن هناك أنواع عديدة من الشاي في الأسواق، ويتم طرح أنواعا جديدة ونكهات مختلفة، كل فترة يقبل العديد من المواطنين على شرائها، لتحديد جودتها ومذاقها، وتختلف الأسعار حسب نوع وحجم العلب والمنشأ.

وأضاف نسيم، أن مع اقتراب شهر رمضان، تطرح العديد من المحلات التجارية وأسواق الجملة، تخفيضات على السلع ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء، فقد يبلغ سعر الشاي الناعم 250 جم 53 بدلا من 65 جنيها والـ100 فتلة 54 بدلا من 60 جنيها.