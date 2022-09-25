«التموين»: مخزون الشاي يكفي 13 شهرا ولا يوجد نقص في أي سلعة (فيديو)

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، توافر السلع الغذائية والأساسية اللازمة للمواطنين، موضحا أنّ الأزر والسكر متوفرين ضمن السلع التموينية، ومخزون السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر، علما بأنّ الإنتاج الجديد سيكون في يناير وفبراير.

1500 مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة dmc، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أنّ مصر لديها 1500 مخزن على مستوى الجمهورية للسلع الاستراتيجية، كما تحدّث عن شائعات طالت بعض المنتجات والسلع الغذائية، مثل نقص الشاي، بينما المخزون منه في مصر يكفي 13 شهرًا.

توافر السلع في المجمعات والمنافذ الحكومية

وشدد "خليل"، على أنّ جميع السلع متوفرة بالمجمعات والمنافذ الحكومية ومنافذ التموين وسيارات أمان وتحيا مصر، مطمئنا الجميع على توافر الكثير من المعارض والمبادرات للتيسير على المواطنين، بتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنّ هناك إجراءات عقابية على التجار ممن يغالون بالأسعار، خاصة سلعة الأرز التي جرى تسعيرها، مثل مصادرة البضاعة والعرض على النيابة، وأقل عقوبة 100 ألف جنيه وتصل لـ5 ملايين جنيه، كاشفا انخفاض أسعار بعض السلع مثل الأرز والسكر، بالإضافة إلى الزيوت التي بدأت في التراجع.