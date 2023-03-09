محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضا للمواد الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، معرض «حزب الشعب الجمهوري» بمدينة كفر الشيخ، لبيع السلع، والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، وأحمد الرميلي، الأمين المساعد لشؤون التنظيم.

المعرض يضم 24 باكية

وتفقد محافظ كفر الشيخ، أقسام المعرض والذي يضم 24 باكية، وما يضمه من سلع غذائية أساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والعسل، والدقيق، وياميش رمضان، واللحوم، والخضروات، والمفروشات، والأدوات المنزلية، والملابس.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بما يضمه المعرض من سلع متنوعة، مؤكدا افتتاح 14 معرضا بمراكز ومدن المحافظة في مدن «كفر الشيخ، وسيدى سالم، وسيدى غازي، والحامول، ومطوبس، وفوه، ودسوق، وقلين، والرياض، وبلطيم، والبرلس، وبيلا، ومسير»، إضافة لماركت المنطقة الشمالية ببلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، وجارٍ افتتاح المزيد من المعارض والمنافذ، إضافة لتجهيز معرض أهلاً رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل مراكز ومدن المحافظة.

ووجّه المحافظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين، واحتكارها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض

كما كلّف محافظ كفر الشيخ، بتوفير السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما طالب رؤساء المراكز والمدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأفاد المحافظ، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصةً البسطاء و الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودي الدخل، والرقابة المستمرة على الأسواق، لافتاً أنّ افتتاح المعارض يأتي قبل موعدها المعتاد تيسيرا على المواطنين.