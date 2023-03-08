تراجع أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ قبل شهر رمضان

شهدت أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تراجعًا كبيرًا في بعض المنتجات، وفقًا لحالات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في ربوع المحافظة.

تراجع أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ

وقال حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم شهدت تراجعًا، الأمر الذي يصب في المقام الأول لصالح قطاع المستهلكين، إذ سجلت أسعارها على النحو التالي:

- تراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي الطازج بين 15 حتى 17 جنيها، بانخفاض جنيه واحد لكل كيلوجرام، للمرة الثالثة على التوالي.

- استقر سعر كيلو اللبن البقري الطازج ما بين 14 حتى 16 جنيها.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي الجاموسي الفلاحي بين 155 حتى 160 جنيهًا، بتراجع بلغ 10 جنيهات لكل كيلوجرام.

- تراوح سعر كيلوجرام السمن البلدي البقري الفلاحي بين 140 حتى 155 جنيهًا، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات، للمرة الثانية علي التوالي.

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية تراوح بين 60 حتى 72 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

- استقر سعر كيلو الجبنة القديمة ما بين 65 جنيها حتى 70 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو «المش» نحو 62 جنيهًا.

- سعر كيلو «المورتة» الفلاحي بـ 63 جنيهًا.

أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ

وأوضح «عبدالغفار»، أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ ستشهد مزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة، جراء إنتاج كميات كبيرة من الألبان بالمحافظة، وهو ما يبشر بتراجع الأسعار في رمضان.