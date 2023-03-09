محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضا للسلع الغذائية بتخفيضات 35%

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، معرضا للسلع الغذائية بمدينة كفر الشيخ بتخفيضات تصل 35%، على جميع السلع والتمور والزيوت والدقيق والأسماك واللحوم لمحاربة الغلاء.

سلع بأسعار مخفضة

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، السلع الأساسية من الأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات ومنتجات الألبان والعسل والدقيق وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل.

ووجه المحافظ عبر بيان اليوم المسؤولين بمديرية التموين، ومجلس المدينة، والمتابعة الميدانية، بالإشراف المستمر على المعارض، للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

توفير لحوم بلدي

كما اطمأن المحافظ، على أسعار اللحوم البلدي التي تبدأ بسعر 200 جنيه، والأسمالك بسعر 40 جنيها للبلطي، لتوفرها للمواطنين في كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين ، والنائب علي أبو أحمد عضو مجلس النواب وأمين المحافظة لحزب الشعب الجمهوري، وأحمد الرميلي الأمين المساعد للشؤون التنظيم، والدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب ومساعد الحزب.

يذكر أن معرض «مع الناس»، تم إقامته تحت إشراف حزب الشعب الجمهوري في محافظة كفر الشيخ.