حملات تموينية على الأسواق في كفر الشيخ

شهدت مدن سيدي سالم والرياض وبلطيم والحامول، ودسوق، بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات التموينية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات اللواء المحافظ جمال نور الدين، بضرورة تكثيف الحملات التموينية، والمراقبة على الأسواق، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وعلى الأرض الزراعية في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 4 محاضر متنوعة بسيدي سالم

وقال غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم، وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

وقاد اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط، وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الحملات عن تحرير 14 محضراً متنوعاً للمخالفين، و5 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

تحرير 12 محضرا متنوعاً ببلطيم

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، والمخابز، وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وتمكنت الحملات من تحرير 12 محضراً متنوعاً، عبارة عن محضرين عدم إعلان أسعار، و4 محاضر شهادات صحية، و4 محاضر نظافة، ومحضر جزارة.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وجرى إعدام 15 كيلوجراما مواد غذائية متنوعة للتغير في الخواص الطبيعية.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات التموينية على الأسواق، والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 15 محضراً متنوعاُ، منهم 6 محاضر بالقرى، و9 بمدينة دسوق، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان، ومحضر لحوم، و5 محاضر متنوعة.