ما هو الوقت المناسب لتسمية المولود؟.. «الإفتاء» ترد

تسمية المولود من اللحظات الجميلة التي تبقى في ذاكرة الأب والأم، ولكن يحتار بعض الأهالي في وقت تسمية المولود، إذ يعتقدون أن الوارد في تسمية المولود أنه يسمى في اليوم السابع بعد ميلاده، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المتابعين من خلال الموقع الإلكتروني حول ما هو وقت تسمية المولود؟ وهل تجوز التسمية في غير اليوم السابع؟

تسمية المولود في غير اليوم السابع

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال الوقت المناسب لتسمية المولود وهل يجوز تسميته في غير اليوم السابع ؟ قائلة :إن تسمية المولود يستحب أن تكون في اليوم السابع من ولادته، كما تجوز تسمية المولود قبل اليوم السابع وبعده، لأن أمر وقت تسمية المولود فيه سعة.

وأوضحت دارالإفتاء أن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته جاءت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ روى الترمذي في سننه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ، وَالعَقِّ»، كما ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى» رواه أبو داود والتِّرمِذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَهْ في «سننهم».

حق المولود عند التسمية

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن وقت تسمية المولود أن حق المولود على والديه عند التسمية أن ينتقوا إليه اسم حسن، تكريما له ولكي يتميز بها عن غيره، فقد أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُحْسِنَ مِنْ مَرْضَعِهِ، وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ».