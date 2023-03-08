تفاصيل أداء مناسك فريضة الحج.. «الإفتاء» توضح 15 خطوة بالترتيب

يرغب عدد كبير من المسلمين المقتدرين في أداء فريضة الحج لنيل الثواب وإتمام أركان الإسلام الخمسة، لذا يتساءل بعض المواطنين عن مناسك الحج التي يجب اتباعها خلال تأدية الفريضة، ونرصدها خلال السطور التالية وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية:

مناسك الحج

1- الإحرام

وبخصوص موضوع مناسك الحج بالتفصيل، ذكر الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق أنها تبدأ بالإحرام، موضحا أنه إذا عزم المسلم على الحجِّ فإنَّه يبدأ بالإحرام من الميقات بالنسك الذي يريد أداء الحج عليه، فإذا أراد التمتع فإنَّه ينوي العمرة، ثُمَّ يتحلَّل منها، ثُمَّ يُحْرِم بالحج منْ داخل مكة المكرمة، وإذا أراد القِران فإنَّه ينوي العمرة والحج معًا ولا يتحلَّل إلا بعد نهاية النُسُكَيْنِ جميعًا، وإذا أراد الإفراد فإنَّه يُحْرِم بالحج فقط ثُمَّ بعد الانتهاء منه يخرج للحلّ -وليكن للتنعيم- وينوي العمرة ويأتي بها، وذلك كلّه في أشهر الحج.

2- دخول مكة والطواف

وبعد الإحرام الذي يعد أول مناسك الحج بالتفصيل تأتي خطوة دخول مكة، حيث أوضح المفتي السابق أنه إذا دخل الحاجُّ مكة بادر إلى المسجد الحرام، ويبدأ نسكه بالطواف والسعي، وهما للمتمتع وللقارن طواف العمرة، وللمفرد طواف القدوم.

3- السعي بين الصفا والمروة من مناسك الحج

ثم يسعى المُتَمَتِّع والقارن لعمرتهما بين الصفا والمروة ضمن مناسك الحج بالتفصيل، ويجوز للمُفْرِد والقارن السعي مبكرا بنيّة سعي الحج فيسقط عنهما السعي بعد طواف الحج ويكون ذلك كافيًا للقارن عن سعي عمرته.

ثُمَّ يتحلَّل المتمتع من العمرة، ويبقى القارن والمفرد على إحرامهما.

4- يوم التروية في مناسك الحج بالتفصيل

وتصل مناسك الحج بالتفصيل إلى يوم التروية، حيث أوضح علي جمعة أنه إذا كان يوم التروية يُحْرِم المتمتع بالحجّ منْ داخل مكة، وَيُسَنُّ للحاج أنْ ينطلق إلى منى، ويُصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا للرباعية فقط بلا جمع، ثُمَّ يُصَلي الفجر يوم عرفة.

5- الذهاب إلى عرفة ركن الحج الأعظم

وبعد انتهاء يوم التروية وصلاة فجر يوم عرفة في منى، تأتي أهم خطوة في مناسك الحج بالتفصيل وهي الوقف بعرفة إذ يعد ركن الحج الأعظم، حيث ينفر إلى عرفة ضُحًى ويقف بها إلى غروب الشمس، ويُصَلّي فيها الظهر والعصر جمعَ تقديم وقصرًا، ويتوجَّه إلى الله تعالى في وقوفه خاشعًا ضارعًا بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والتلبية، وعرفة كلها موقف إلا موطنًا يسمى بَطن عُرَنة.

6- نفرة الحجيج إلى مزدلفة في مناسك الحج

ثُمّ يدفع بعد ذلك الحاج إلى المزدلفة، وتشمل مناسك الحج بالتفصيل أن يصلي الحاج بها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرًا للعشاء ويبيت فيها، ثُمّ يُصَلّي الفجر ويدعو الله عند المشعر الحرام حتى قرب طلوع الشمس، ويُسْتَحَبُّ أنْ يلتقط حصى جمرة العيد فقط منها، ولا جُناح على الحاجِّ أنْ يغادرها بعد منتصف الليل

رمي جمرة العقبة يوم النحر

7- رمي جمرة العقبة يوم النحر

يكون رمي جمرة العقبة يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى، حيث قال جمعة: «ويشرع في أعمال يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات».

8- وبعد رمي جمرة العقبة يقوم الحاج بنحر الهدي للمتمتع وللقارن.

9- ثم يأتي دور الحلق أو التقصير ضمن مناسك الحج بالتفصيل.

10- وبعد ذلك يؤيد الحاج وطواف الإفاضة.

11- وتتضمن مناسك الحج بالتفصيل أيضا بعد طواف الإفاضة سعي الحج للمتمتع وللقارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف العمرة أو القدوم بنية سعي الحج.

التحلل الأصغر والأكبر

12- وتصل محطة مناسك الحج بالتفصيل إلى مرحلة التحلل من الإحرام، حيث ذكر الدكتور علي جمعة أنه يتحلَّل الحاجّ تحللًا أصغر تحلّ به محظورات الإحرام إلا جماع النساء بفعل عملين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة، وطواف الحج؛ فإن أدَّى الثلاث تحلَّل تحللًا أكبر تحلّ به كلّ محظورات الإحرام حتى جماع النساء.

13- المبيت بمنى ورمي الجمرات

ثُمّ بعد ذلك يبيت الحاجُّ بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ضمن مناسك الحج بالتفصيل، حيث أوضح المفتي السابق أن المبيت بمنى سنّة عند الحنفية.

14- رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق

ويرمي الحاج، في مناسك الحج بالتفصيل، الجمار الثلاث على الترتيب: الجمرة الصغرى، ثُمّ الوسطى، ثُمّ الكبرى، وذلك في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بسبع حصيات لكل واحدة بدءًا من زوال الشمس إلى المغرب، ويجوز في حالة الزحام الشديد الرمي بعد المغرب، ويجوز أيضًا التوكيل عن المرضى ومَنْ لا يستطيعون الرمي لصغر أو عجز، فمَنْ تعجَّل في يومين فلا إثم عليه بشرط أن يغادر منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر.

15- طواف الوداع

وتأتي آخر خطوة في مناسك الحج بالتفصيل وهي طواف الوداع، حيث ذكر علي جمعة: «ثم يطوفُ طواف الوداع وهو سنّة عند المالكية، ويكون هذا آخر عهده بالبيت، وتنتهي بذلك مناسك الحج، والله سبحانه وتعالى أعلم».