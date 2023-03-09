رئيس مركز شباب أرمنا لـ«الحياة الآن»: السيسي مهتم بالنشء والشباب

عرض برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، تشغيل مركز شباب قرية أرمنا في نصر النوبة بمحافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

دور «حياة كريمة» بنصر النوبة

وقال حمد صلاح الدين إمام، رئيس مركز شباب أرمنا، إن مركز شباب قرية أرمنا يخدم عدد كبير من الأهالي في القرى المجاورة لأرمنا، مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» كان لها الفضل في إنشاء الملعب، إذ أن الاهتمام بملف مراكز الشباب لم يكن متواجد قبل المبادرة.

ووجّه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المبذولة في إطلاق المبادرات المتنوعة في هذا الصدد، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالشباب والنشء الصغير.

بينما وجه الحاج صالح ياسين، عمدة قرية أرمنا بنصر النوبة، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوداته في إدارك نصر النوبة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أننا نشهد طفرة جديدة وحديثة في كل المجالات سواء التعليم أو الرياضة أو غيرهما، كنا ننتظر هذه الطفرة منذ 50 عام ماضي.

مركز شباب قرية أرمنا بنصر النوبة

ووفق التقرير، فإنّ مركز شباب قرية أرمنا في نصر النوبة يقع على مساحة 17 ألف متر مربع، ويضم ملعبا قانونيا وملعبا خماسيا وصالات ألعاب، ويخدم 20 ألف نسمة في قرى عنيبة ومصمص ووادي خربت، وما زال العمل مستمرًا في مركز نصر النوبة بأسوان.