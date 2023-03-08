«حياة كريمة»: قناة الحياة من أكبر الداعمين لنا.. ونسعى لتدريب وتطوير المرأة

أكدت يوستينا ثروت مدير قطاع الفئات الأولى بالرعاية في مؤسسة «حياة كريمة»، أن الإعلامي محمد مصطفى شردي، وبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، من أكبر الداعمين لمبادرة حياة كريمة، مقدمة الشكر له على جهوده في دعم المبادرة.

المبادرة حملت على عاتقها توعية المرأة المصرية منذ اليوم الأول

وأوضحت أن مبادرة حياة كريمة، حملت على عاتقها توعية المرأة المصرية منذ اليوم الأول لها، إذ أن المرأة هي أساس المجتمع المصري.

وأشارت إلى أنهم قاموا بعمل برنامج توعية مكثف لكل ما يهم المرأة من مواضيع لخدمتها وخدمة أسرتها، لتبدأ البناء والتنمية وتضمن تنمية مستدامة لها.

دورات للفتيات قبل الزواج

ولفتت إلى أن المبادرة تقدم تدريبات ومحاضرات توعوية للمرأة عن تربية الأطفال وإدارة الخلافات وفض النزاعات والعلاقة بين الزوجين والأهل، لافتة أن هذه الدورات تخضع لها الفتيات قبل الزواج.

وأشارت إلى أن المرأة المعيلة تتلقى دعما ودورات للتعامل مع سيكولوجية الأطفال، ودورات تدريبية في أعمال الخياطة والتطريز، ليكن من أصحاب المشاريع الصغيرة في بيوتهن، إضافة لدورات عن الشمول المالي والحفاظ على البيئة.