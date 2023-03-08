خريطة مشروعات «التنمية المحلية» لخدمة المواطن.. إقامة أسواق و«حياة كريمة»

في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت وزارة التنمية المحلية من إنجاز عدد كبير من الملفات من أجل تحسين الخدمات العامة للمواطنين من البنية الأساسية وإقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل والتركيز على القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

ومن أبرز إنجازات وزارة التنمية المحلية في المحافظات لخدمة المواطن ما يلي..

- انطلاق مبادرة حياة كريمة في 375 قرية بتكلفة 12,5 مليار جنيه لخدمة 4,5 مليون مواطن.

- دخول 52 مركزا إداريا بـ20 محافظة بالقرى والتوابع في المشروعات الخدمية من أجل توفير البنية الأساسية والخدمات المحلية.

- توفير 5812 قطعة أرض من أجل إقامة مشروعات خدمية وبنية تحتية للمواطنين.

- استهداف تنفيذ 29 ألف مشروع من أجل حياة كريمة للمواطنين خاصة فى قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

- تنفيذ 175 سوقا بالقرى و131 موقفا للسيارات و168 نقطة إطفاء واعداد 332 مركز خدمات متكاملة بـ2,7 مليار جنيه.

- استهداف إقامة 200 سوق و150 موقفا و225 نقطة إطفاء وتجهيز 250 مجمع خدمات.

- إنفاق 60 مليار جنيه على تحسين البيئة ومنظومة النظافة

- العمل على إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع تدوير ومحطات فرز ومدافن صحية

- تطهير ترع ومصارف ورفع مخلفات 15 مليون طن

- شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بالمحافظات

- الدخول فى تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة من أجل تحسين البيئة