محافظة مطروح تُشارك بمعرض «أيادي مصرية».. تمور وزيتون ومنتجات تراثية (صور)

أعلن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، اليوم، عن مشاركة شباب مطروح في معرض «أيادي مصرية»، بمنتجاتهم اليدوية والمنتجات التراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، خلال معرض متميز الذي افتتحة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبحضور المحافظ مطروح ولفيف من المحافظين، بمعرض القاهرة الدولي في دورته الـ 56 خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس الجاري، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

منتجات سيوة ومطروح

وتابع محافظ مطروح ووزير التنمية المحلية أجنحة عرض منتجات مطروح التراثية والبيئية، خلال معرض أيادي مصرية في ظل إشادة بالمعروضات من المنتجات الحرفية والتراثية بمطروح وسيوة وما تتمتع به من جودة وشكل فني متميز للطابع الثقافي والبيئي بالمحافظة.

أجنحة مطروح

وقالت إيمان عبد الغني منسق وحدة أيادي مصر بمحافظة مطروح ببيان، إن أجنحة مطروح بالمعرض تضم عدد 2 عارض مع تخصص مساحة 6 م لكل محافظة، وجرى الإعداد لمشاركة مطروح في المعرض من خلال ما تشتهر به من صناعات حرفية ومنتجات بيئية وتراثية بالإضافة إلى منتجات سيوة.

ولفتت إلى أن افتتاح منصات أيادي مصر بمعرض القاهرة الدولي، يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعات الحرفية والتراثية من إنتاج وتسويق وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية مع إتاحة الفرصة لصغار منتجي الصناعات الحرفية من تسويق وعرض منتجاتهم.