محافظ مطروح يفتتح معرض «أيادي مصرية» للمشغولات التراثية (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، معرض مشغولات «أيادي مصرية»، يرافقه الدكتورة دنيا عثمان، نائب المحافظ، وأعضاء الهيئة البرلمانية، وحسام صالح، مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيمان عبدالغني، منسق وحدة «أيادي مصر» بالمحافظة، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة.

يأتي افتتاح معرض المشغولات اليدوية والتراثية بمدينة مرسى مطروح، في إطار مبادرة «أيادي مصر» لأصحاب الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاستفادة من آليات التحول الرقمي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ مطروح يتفقد منتجات معرض «أيادي مصرية»

وتفقد محافظ مطروح أجنحة وأقسام معرض «أيادي مصرية» من المشغولات البيئية واليدوية المتميزة، التي أشاد بها الحضور، موجهاً المهندس حسام صالح، مدير جهاز تنمية المشروعات، بالعمل على اشتراك العناصر والمشغولات المتميزة ضمن معارض «تراثنا»، التي تقيمها وزارة الصناعة والتجارة، مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب تلك المشروعات، بما يوفر لهم فرصاً لتسويق وترويج منتجاتهم.

وتهدف منصة «أيادي مصر» لتسويق المنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية محلياً ودولياً إلكترونياً، بالتعاون بين وزاراتي التنمية المحلية والاتصالات، لتوسيع مجالات التسويق الإلكتروني والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً، وذلك على المستوى المحلي والعالمي، عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني، من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب، من منتجي الحرف والمشغولات اليدوية.

تشجيع الشباب على الصناعات الحرفية

وأكد محافظ مطروح على أهمية تشجيع الشباب والفتيات على الصناعات الحرفية، مشيراً إلى أنه يجري تقديم التدريب لهم، ومساعدتهم على الترويج لمنتجاتهم الحرفية والتراثية، من خلال إقامة المعارض التسويقية، داخل وخارج محافظة مطروح.