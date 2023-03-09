مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم المخرجة التونسية سلمى بكار

كرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة المخرجة التونسية سلمى بكار، التي تعد واحدة من أهم صناع السينما في تونس، وهي رائدة في مجال الإخراج والانتاج في السينما التونسية.

وقالت الناقدة نائلة إدريس التي قدمت الندوة إن سلمى بكار لها بصمة مهمة في السينما التونسية وفي العمل المجتمعي الداعم لحقوق المرأة.

المخرجة التونسية سلمى بكارتتحدث عن بداياتها

وتحدثت سلمى بكار عن بداياتها قائلة: «السينما كانت شغفي من البداية، فمنذ صغري وأنا أسعى للعمل في السينما، وفي الستينيات كنت أعمل كهاوية وبعد ذلك قررت العمل في السينما كمحترفة، وقتها كان فيه مخرجة واحدة و27 مخرجا رجال، كانت هناك تحديات كبيرة، كنت أخرج أنا وفي الآخر يكتبون أسماء أصدقائي المخرجين الرجال».

وتابعت: «إلى أن قررت الإخراج بشكل مستقل وكان فيلم فاطمة 75 بدايتي الحقيقية، كل مرة الحكاية تختلف والإطار التاريخي والسياسي مختلف، الصناعة تتحول إلى حرفة ، كيف نختار المشروع وكيف نكتب السيناريو ومن ينتج، كانت لجنة في وزارة الثقافة تدعم الأفلام ، لكن الدعم كان قليلا جدا ولعدد محدود من الأفلام».

وأضافت: «لا أستطيع أن أحكم على السينما اليوم سوى بالرجوع للماضي لأنه هو الذي يحدد الحاضر، العمل على حقوق المرأة ليس أن نختار قصة جميلة ثم نوجهها لموضوع معين، الأمر يستلزم قراءة الماضي لمعرفة كيف كنا وأين أصبحنا وما السبب في ذلك».

وواصلت: «في أحد أفلامي اخترت حكاية لفنانة تونسية يهودية أردت إبراز موهبتها والتعبير عن سنوات صعبة عاشتها، وتعرضت للاضطهاد وعشيقها جاء يقول لها أنتي مغنية ويهودية فتقول له لا أنا امرأة وتونسية، هذا ما أردت توضيحه في الفيلم حقوق المرأة وحريتها وحبها وشغفها للفن».

واستكملت حديثها قائلة: «في أكتوبر 68 كنت في مدرسة لتعليم الفن في فرنسا، وكان هناك من يقول لي الفن لا يُعلَم الفن موهبة».

نائلة إدريس تشير إلي تنظيم مئوية الفيلم التونسي

وأشارت الناقدة نائلة إدريس إلى أنهم في 2022 نظموا مئوية الفيلم التونسي بمناسبة مرور مائة عام على إنتاج أول فيلم تونسي عام 1922، السيناريست كانت سيدة كانت ابنة المخرج وكانت هي البطلة، وقتها كانت السيدات تعمل في صناعة السينما في المكياج أو الديكور وهناك من طلبت تدخل الإخراج قالوا لها كيف هذا، وفي هذا الوقت كانت المرأة تخرج ويُكتب اسم الرجل على الإخراج .