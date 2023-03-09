كوكا إسكريبانو لـ قناة الحياة: سعيدة بالمشاركة في مهرجان أسوان الدولي

تحدّثت النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، عن اليوم العالمي للمرأة، الذي احتفل العالم به أمس، وذلك خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يُنقل حصريًا على شبكة تلفزيون الحياة، قائلة إنّها تشعر بسعادة غامرة لوجودها في مهرجان فني يحتفي بسينما المرأة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي المرأة.

اليوم العالمي للمرأة

وهنأت الفنانة أميرة فتحي، كل سيدة مصرية وعربية باليوم العالمي للمرأة، معتبرة أنّ المرأة هي كل المجتمع، وليست نصف المجتمع كما يردد البعض، وكل إنجاز عظيم يجب أن تكون وراءه امرأة.

وقالت الفنانة سلوى محمد علي، إنّ كل يوم يجب أن يكون يومًا عالميًا للمرأة، فالنساء هن من يتولين مسؤولية بناء الإنسان، مضيفة أنّ كل سيدة لها دور فعال في المجتمع سواء كانت أم أو ما تزال عزباء.

وأخيرًا، هنأت المخرجة التونسية سلمى بكار، نساء العالم بيومهن العالمي، مشددة على أنّ المرأة حول العالم يجب أن تتمتع باستقلاليتها المادية والمعنوية.

وتنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بين 5 و10 مارس، وتُنقل فعالياته حصريًا على شبكة تلفزيون الحياة.