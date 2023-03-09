أغنية «ولعانة» لـ أحمد مكي تتصدر التريند وتحقق 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

تصدرت أغنية «ولعانة» لـ أحمد مكي، مواقع التواصل الاجتماعي وحققت نسب مشاهدة عالية بعد طرحها بأيام قليلة، حيثت تقترب الآن في الوصول إلى 6 ملايين مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات «يوتيوب».

وتعتبر الأغنية جزء من الحملة الدعائية للجزء السابع من مسلسل «الكبير أوى»، من كلمات وألحان أحمد مكي، وتوزيه ديزيل، وإشراف خالد نبيل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

جدير بالذكر، أن مسلسل «الكبير أوي 7» بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عبد الرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مغامرات حزلقوم وجوني في الكبير أوي 7

وتستمر مغامرات الكبير أوي وجوني وحزلقوم خلال أحداث الجزء السابع حيث يدخل الكبير في خلافات ومشكلات دائمة مع زوجته مربوحة بعد مرور عام على زواجهما، وذلك خلال العديد من المواقف الكوميدية بينهما، حيث سيُعرض حصريا على قناة ON ومنصة watch it خلال شهر رمضان المقبل.