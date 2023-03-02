أحمد مكي يطرح أغنية «ولعانة» من مسلسل «الكبير أوي7» عبر يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان أحمد مكي، أغنية «ولعانة» من الجزء السابع لمسلسل «الكبير أوي»، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2023 حصريا عبر شاشة قناة on.

ونشر أحمد مكي الأغنية وعلق: «أغنية ولعانة لـ أحمد مكي.. الكبير الجزء السابع الأغنيه الآن على قناتي عبر اليوتيوب».

مسلسل «الكبير أوي7»

ويشارك في مسلسل «الكبير أوي 7» بجانب أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام ، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.