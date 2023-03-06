قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل 2023، وينتظره جانب كبير من الجمهور، في ظل الشعبية التي حققها المسلسل على مدار 6 مواسم سابقة.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ومن المقرر عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023 حصرياً على قناة on، وسوف يجري تحديد مواعيد العرض في الأيام المقبلة.

ضيوف شرف في مسلسل الكبير أوي 7

وظهر خلال الإعلان الترويجي مسلسل الكبير أوي 7، وجود دورة ثانية من «مهرجان المزاريطة السينمائي» بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في الجزء السابق، إذ ظهر أحمد السقا ونور اللبنانية كضيفي شرف في الإعلان.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد مكي، أبرزهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، من إخراج أحمد الجندي.