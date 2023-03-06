رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

كتب:

ضحى محمد
10:51 ص | الإثنين 06 مارس 2023
الكبير أوي

الكبير أوي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل 2023، وينتظره جانب كبير من الجمهور، في ظل الشعبية التي حققها المسلسل على مدار 6 مواسم سابقة.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي 

ومن المقرر عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023 حصرياً على قناة on، وسوف يجري تحديد مواعيد العرض في الأيام المقبلة.

ضيوف شرف في مسلسل الكبير أوي 7

وظهر خلال الإعلان الترويجي مسلسل الكبير أوي 7، وجود دورة ثانية من «مهرجان المزاريطة السينمائي» بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في الجزء السابق، إذ ظهر أحمد السقا ونور اللبنانية كضيفي شرف في الإعلان.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل الكبير أوي 7، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد مكي، أبرزهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، من إخراج أحمد الجندي.

اقرأ المزيد:

7 مشاهد من كليب «ولعانة» تؤهل الجمهور لموسم قوي من مسلسل الكبير أوي

أغنية «ولعانة» من مسلسل الكبير أوي 7 بـ رمضان 2023 تتخطى مليوني مشاهدة

البرومو الدعائي الأول لمسلسل «الكبير أوي 7».. حزلقوم يفتتح «نادي المزاريطة»

أحمد السقا ونور اللبنانية أبرز ضيوف الشرف في مسلسل «الكبير أوي 7»
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.