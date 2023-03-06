أحمد السقا ضيف أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي 7 لأول مرة

الفنان أحمد السقا سيكون ضيف أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع والذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان عبر قناة أون أي.

أحمد السقا في ظهور مع أحمد مكي بمسلسل الكبير أوي 7

أحمد السقا سيظهر لأول مرة ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي مع الفنان أحمد مكي، وذلك بعد أن أصبح المسلسل ملتقى لظهور عدد كبير من نجوم الفن منذ بداية الموسم الماضي، حسبما ظهر في برومو المسلسل

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد مكي، أبرزهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، من إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الفنانة رحمة أحمد تعد هي البطلة الأساسية للمسلسل بعد أن كانت اعتذرت الفنانة دنيا سمير غانم عن استكمال المسلسل.