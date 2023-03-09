وزير خارجية أوكرانيا: الهجمات الروسية الأخيرة لم يكن لها أي هدف عسكري

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، إن الهجمات الصاروخية المكثفة التي شنتها روسيا على بلاده خلال الساعات الماضية وتسببت في سقوط خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، لم يكن لها أي هدف عسكري.

ووصف كوليبا، حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، الضربات التي استمرت قرابة سبع ساعات وأودت بحياة ستة أشخاص على الأقل بأنها مجرد همجية روسية، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

كوليبا: يوم ما سيتم محاسبة الرئيس الروسي

وأكد كوليبا أنه سيأتي اليوم الذي تجرى فيه محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه أمام محكمة خاصة.