جنرال أمريكي يحذر من القوة العسكرية لروسيا.. صواريخ باليستية وغواصات نووية

حذر رئيس قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية الجنرال «جلين فان هيرك»، من الأسلحة الروسية ذات القدرات العالية ومن بينها صاروخ «سارمات»، الباليستي العابر للقارات والغواصات الروسية مشددًا على ضرورة تفكير الولايات المتحدة الأمريكية في وسائل ردع لتلك الأسلحة.

أهمية حاسمة لقدرات الردع الحديثة والموثوقة للولايات المتحدة

ونقلت «روسيا اليوم»، تصريحات رئيس قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، خلال جلسة استماع بالكونجرس والتي ذكر فيها أنه خلال شهر أبريل 2022، اختبرت روسيا صاروخ «سارمات»، الباليستي العابر للقارات، ووصفه بأنه سلاح استراتيجي جاهز للقتال مؤكدًا أهمية وجود قدرات الردع الحديثة والموثوقة للولايات المتحدة.

وتحدث «جلين فان هيرك»، عن الغواصة النووية الروسية الشهيرة «بيلجورود»، المسلحة بطوربيدات «بوسيدون» بقدراتها الهائلة والتي يمكنها ضرب أهداف ساحلية من مسافة آلاف الكيلومترات، محذرًا من خطورة إبقاء أمريكا تحت التهديد.

وكشف رئيس قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أن قارة أمريكا الشمالية تقع ضمن مجال الصواريخ الروسية من طراز كروز الجوية والبحرية، لافتًا إلى أن روسيا استخدمت صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت في أوكرانيا.

تقييم تهديد الترسانة النووية الروسية

وناقش الكونجرس التقرير الاستخباراتي الأمريكي السنوي، والذي قيم تهديدات الترسانة النووية الروسية، ووصف روسيا بأنها تمتلك الترسانة النووية الأقوى في العالم، وأنها تحتفظ بأكبر وأقوى مخزون من الأسلحة النووية، وتواصل توسيع وتحديث قدراتها في مجال الأسلحة النووية.

واتهمت واشنطن روسيا بأنها تعمل على تحسين الصواريخ النووية بعيدة المدى وأنظمة التوصيل تحت الماء، وتوسيع وتحديث خط واسع ومتنوع وحديث من الأنظمة غير الاستراتيجية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية روسية.